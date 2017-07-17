Рынок акций Китая закрылся в минусе, Гонконг обновил двухлетние максимумы

Резкое падение высокоспекулятивных акций малых компаний в понедельник толкнуло основные фондовые индексы Китая вниз, нивелировав воздействие превысивших ожидания данных об экономическом росте.

Опасения дальнейшего ужесточения политики и избыточного предложения акций на рынке из-за новых первичных публичных размещений (IPO) привели к снижению основных индексов на 2 процента в начале торгов.

Рынку удалось ненадолго отыграть потери после выхода данных, которые показали, что ВВП Китая во втором квартале вырос на 6,9 процента в годовом сравнении, вопреки ожиданиям небольшого замедления темпов экономического роста.

Однако продажи усилились во второй половине дня. Индекс "голубых фишек" CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, к концу торгов потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 3.663.56 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,4 процента до 3.176,46 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, упал на 5,1 процента до минимума двух с половиной лет, пережив худший день в 2017 году.

Большинство секторов сдали позиции вслед за акциями компаний, занятых в сфере недвижимости и в промышленности. Рост банковских бумаг не смог поднять настроение инвесторам.

Фондовые индексы Гонконга между тем повысились в понедельник пятую сессию подряд, закрывшись на новых двухлетних максимумах, чему способствовали хорошие данные о китайском ВВП и признаки ускорения притока средств из КНР.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,3 процента до 26.470,58 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,5 процента, достигнув отметки 10,783.19 пункта.

Поддержку рынку оказали, среди прочего, данные о том, что китайские инвесторы за последнюю неделю активизировали покупки гонконгских бумаг.

Большинство секторов выросли, в лидерах - финансовые акции. Бумаги компаний сферы услуг снизились примерно на 1,5 процента.