Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

Китайские "голубые фишки" закрылись на 18-месячном пике

Китайский фондовый рынок завершил торги вторника разнонаправленной динамикой, при этом индекс "голубых фишек" достиг нового 18-месячного максимума благодаря спросу на акции компаний с хорошими фундаментальными показателями, а бумаги компаний малой капитализацией расширили потери из-за опасений уменьшения их стоимости ввиду новых первичных публичных размещений акций (IPO).

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,5 процента до 3.670,81 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,3 процента и закрылся на отметке 3.203,04 пункта.

Индекс Shanghai SE 50, отражающий динамику 50 крупнейших компаний Китая по капитализации, повысился на 0,8 процента до 20-месячного максимума, поскольку инвесторы продолжили покупать акции "голубых фишек" с хорошими фундаментальными показателями. Спрос на эти бумаги вырос после решения MSCI о включении в индекс развивающихся стран акций класса "А" 222 крупных китайских компаний.

В то же время индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, снизился на 1,1 процента после падения на 1,8 процента в понедельник. Бумаги компаний малой капитализации ослабли после того, как китайский регулятор рынка ценных бумаг в минувшие выходные одобрил несколько новых заявок на IPO.

Акции финансового и потребительского секторов вышли в лидеры роста, тогда как сырьевые бумаги взяли паузу после недавнего ралли на фоне ослабления доллара.

Фондовый рынок Гонконга расширил ралли этой недели, продемонстрировав во вторник максимальный подъем за последние четыре месяца благодаря росту акций финансового сектора.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,5 процента до 25.877,64 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 2,0 процента, закрывшись на отметке 10.416,20 пункта.

Индекс, отслеживающий динамику акций крупных компаний финансового сектора, вырос на 1,9 процента.

Акции Sunac China Holdings Ltd подскочили в цене на 13,7 процента, спустя день после того, как китайский девелопер согласился приобрести ряд активов у гиганта недвижимости Wanda Group на общую сумму $9,3 миллиарда.

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