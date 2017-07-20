Рынок акций Китая вырос во главе с "голубыми фишками"

Основные фондовые индексы Китая в четверг выросли третью сессию подряд во главе с индексом "голубых фишек", который достиг нового 18-месячного максимума, на фоне улучшения настроений на рынке в ожидании хорошей корпоративной отчетности за первое полугодие.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,5 процента до 3.747,88 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,4 процента и закрылся на отметке 3.244,86 пункта.

Благодаря этому росту основные индексы сумели отыграть потери, понесенные в начале этой недели вследствие распродажи акций стартапов.

В то же время индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, снизился на этой неделе на 3,3 процента, так как инвесторы остерегаются покупать переоцененные акции мелких компаний. В четверг индекс подрос на 0,2 процента.

Строительные компании Guangxi Liugong Machinery Co, XXMG Construction Machinery и Zoomlion Heavy Industry прогнозируют устойчивый рост прибыли, которому должны способствовать инвестиции государства в инфраструктуру.

Большинство отраслевых индексов повысились вслед за акциями компаний сектора недвижимости и потребительского сектора на фоне сохраняющегося спроса инвесторов на по-прежнему привлекательные по цене "голубые фишки".

Фондовый рынок Гонконга завершил торги в плюсе девятую сессию подряд, что стало самой длинной полосой роста с апреля 2015 года, благодаря акциям технологического сектора.

Бумаги компании AAC Technologies, производителя микрофонов и аудиосистем для компании Apple, подорожали на 6,1 процента до исторического максимума.

Стоимость бумаг Tencent Holdings, более крупной компании этого сектора, также достигла рекордного пика.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng вырос на 0,3 процента до 26.740,21 пункта, максимальной отметки с июня 2015 года. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,1 процента, закрывшись на отметке 10.846,83 пункта.

Среди лидеров роста оказались также акции энергетического и промышленного секторов, при этом бумаги China Merchants Port Holdings прибавили в цене 4 процента.