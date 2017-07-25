Рынок акций Китая снизился, Гонконг закрылся почти без изменений

Основные фондовые индексы Китая снизились во вторник из-за падения акций сырьевых компаний после сильного ралли и на фоне опасений инвесторов об ужесточении госрегулирования, вызванных новыми обещаниями Пекина предотвращать "системные" финансовые риски.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,6 процента до 3.719,56 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.243,69 пункта.

Большинство секторов ушли в минус вслед за акциями компаний, занятых в сфере недвижимости, и сырьевых предприятий, которые существенно выросли в июне благодаря ожиданиям хорошего роста полугодовой прибыли на фоне восстановления в отрасли и ослабления доллара.

Политбюро Китая, высший руководящий орган Коммунистической партии, заявило, что Пекин будет осуществлять "проактивную" фискальную политику и "разумную" денежно-кредитную политику во второй половине года, сообщило в понедельник официальное информагентство Синьхуа.

Китай также будет укреплять координацию финансового регулирования, стабилизировать рынок недвижимости и предотвращать системные финансовые риски, говорится в заявлении по итогам заседания под председательством лидера КНР Си Цзиньпина.

Фондовый рынок Гонконга завершил торги вторника практически без изменений, поскольку рост в технологическом секторе нивелировался падением акций энергетического и промышленного секторов, которые сдали позиции из-за фиксации инвесторами прибыли.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,02 процента до 26.852,05 пункта. В понедельник он вырос на 0,5 процента до двухлетнего максимума.

Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,35 процента, закрывшись на отметке 10.782,74 пункта.

Падение акций Sinopec на 1,2 процента оказало наибольшее давление на индекс HSI и энергетический сектор.

Телекоммуникационный сектор просел под давлением акций China Mobile, подешевевших на 0,6 процента.