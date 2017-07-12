Последнее обновление: 12.07.2017 17:03

Рынок акций Китая закрылся в минусе, Гонконг достиг двухлетнего пика

Китайский фондовый рынок к концу торгов среды растерял утренний рост и ушел в минус на фоне приостановки ралли "голубых фишек", наблюдавшегося в последние дни, в преддверии сегодняшнего выступления главы ФРС США Джанет Йеллен.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,3 процента до 3.658,82 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.197,54 пункта.

Индекс Shanghai SE 50, отражающий динамику 50 крупнейших компаний Китая по капитализации, достиг 23-месячного максимума, прежде чем снизиться на 0,2 процента.

В лидерах падения оказались бумаги защитных секторов, таких как потребительский сектор и сектор здравоохранения. Банковские акции между тем укрепили позиции.

Ведущий фондовый индекс Гонконга продемонстрировал рост третью сессию подряд, закрывшись на двухлетнем максимуме, благодаря притоку средств из Китая и спросу инвесторов на "голубые фишки".

Индекс Hang Seng поднялся на 0,6 процента до 26.043,64 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,0 процента, достигнув отметки 10.517,37 пункта.

Акции финансового сектора укрепились, при этом стоимость бумаг Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) подскочила на 3,4 процента.

Рынок растущих предприятий (GEM), включающий бумаги стартапов, продолжил нести потери, снизившись на 0,5 процента до нового рекордного минимума.

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