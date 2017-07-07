Китайские "голубые фишки" завершили неделю в минусе

Китайский рынок акций завершил эту неделю смешанной динамикой индексов, при этом "голубые фишки" прервали двухнедельную череду повышений на фоне опасений за экономический рост и усиливающихся ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, в пятницу опустился на 0,1 процента до 3.655,93 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,2 процента и закрылся на отметке 3.217,96 пункта.

За эту неделю CSI300 снизился на 0,3 процента, а SSEC вырос на 0,8 процента.

Несмотря на то, что инвесторы обеспокоены ожидаемым ужесточением денежно-кредитной политики мировых центробанков, нынешнее ужесточение политики ФРС США и позднее, возможно, и Европейского центробанка, окажет ограниченное воздействие на китайский рынок, говорит аналитик Kaiyuan Securities Ян Хай.

Участники торгов в целом проявляют осторожность в преддверии выхода целого ряда данных из КНР в ближайшие недели. Они, как ожидается, укажут на стабильный рост, хотя меры правительства, направленные на сдерживание роста цен на жилье и контроль долговых рисков, вероятно, затормозят активность в ближайшие несколько кварталов.

На этой неделе самый успешный, сырьевой, сектор поднялся на 4,3 процента, показав рост пятую неделю подряд.

В то же время защищенные акции компаний потребительского сектора упали на 4,4 процента по итогам недели, что стало худшим результатом за последние полтора года.

Фондовые индексы Гонконга в пятницу ушли в минус вслед за большинством азиатских площадок и продемонстрировали максимальное недельное снижение за четыре месяца, так как беспокойство по поводу ожидаемого ужесточения политики мировых центробанков оказало давление на глобальные биржи.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,5 процента до 25.340,85 пункта и за эту неделю потерял 1,6 процента. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, снизился на 0,9 процента, закрывшись на отметке 10.251,83 пункта.

Большинство секторов сдали позиции во главе с акциями IT-компаний, которые резко подешевели после падения ночью американского индекса Nasdaq на 1 процент.