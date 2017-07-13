Китайские "голубые фишки" закрылись на 18-месячном пике

Китайский фондовый рынок укрепился в ходе торгов четверга, при этом индекс "голубых фишек" закрылся на 18-месячном максимуме, поддерживаемый хорошими торговыми данными и комментариями главы ФРС США Джанет Йеллен, которая сигнализировала о том, что регулятор будет придерживаться терпеливого подхода в вопросе повышения ставок.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 0,8 процента до 3.686,92 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,6 процента и завершил торги на отметке 3.218,16 пункта.

Улучшению настроений на рынке способствовали превысившие ожидания данные о торговле Китая за июнь. Экспорт вырос на 11,3 процента в годовом сравнении, в то время как импорт поднялся на 17,2 процента, что говорит о хорошем развитии экономики благодаря укреплению глобального спроса.

Аппетит к риску также вырос после того, как Уолл-стрит достигла рекордных пиков. Инвесторы рассчитывают, что ужесточение денежно-кредитной политики в США будет как минимум очень медленным.

Акции "голубых фишек" по-прежнему пользовались спросом у китайских инвесторов, что оказало поддержку таким секторам, как банковский, сырьевой и инфраструктурный.

В противоположность этому бумаги компаний малой капитализации продолжили слабеть.

Фондовый рынок Гонконга продемонстрировал рост четвертую сессию подряд, обновив двухлетний максимум, благодаря торговым данным Китая и комментариям Йеллен.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng подскочил на 1,2 процента до 26.346,17 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,5 процента, закрывшись на отметке 10.677,44 пункта.

Все основные секторы повысились, в лидерах роста оказались акции сырьевого, потребительского и энергетического секторов.