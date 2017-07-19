Китайские "голубые фишки" достигли пика 18 месяцев

Основные фондовые индексы Китая восстановились в среду на фоне спроса инвесторов на акции "голубых фишек" после выхода данных об устойчивом экономическом росте и ввиду ожиданий того, что Пекин активизирует усилия по реформированию неэффективных госкомпаний.

Даже акции малых компаний, которые сильно пострадали в последние дни, сумели отыграть утренние потери и завершили торги в плюсе, хотя трейдеры и не уверены, закончилась ли недавняя резкая коррекция в этих бумагах.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, вырос на 1,7 процента до 3.729,75 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,4 процента и закрылся на отметке 3.230,98 пункта.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, повысился на 1 процента, но по-прежнему находится вблизи минимума двух с половиной лет из-за опасений, что регуляторы продолжат принимать меры для пресечения более рискованных форм финансирования.

Большинство секторов укрепили позиции. Лучше рынка выглядели акции производителей сырьевых товаров, прибавившие 3,6 процента после того, как некоторые компании отрасли спрогнозировали устойчивый рост среднегодовой прибыли.

Фондовый рынок Гонконга повысился в среду восьмую сессию подряд, закрывшись на максимуме более двух лет, благодаря росту акций China Shenhua Energy и Tencent Holdings.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,6 процента до 26.672,16 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,98 процента, достигнув отметки 10.860,52 пункта, максимума закрытия с августа 2015 года.

Акции Shenhua Energy подскочили в цене на 4,1 процента до HK$18,72, тогда как бумаги Tencent подорожали на 3,9 процента до HK$298,00.

Все основные секторы выросли, при этом акции сырьевых компаний прибавили 2,9 процента, потребительский сектор - 0,9 процента, а энергетический - 1,4 процента.