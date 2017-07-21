Фондовый рынок Китая снизился, но завершил неделю в плюсе

Китайский фондовый рынок завершил торги пятницы в минусе, но повысился по итогам недели, при этом спрос на "голубые фишки" усилился на фоне падения бумаг мелких компаний. Инвесторы покупают акции компаний с хорошими перспективами роста, которые торгуются по более низкой цене.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился к концу сессии на 0,5 процента до 3.728,60 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,2 процента и закрылся на отметке 3.237,98 пункта.

За эту неделю CSI300 и SSEC выросли на 0,7 и 0,5 процента соответственно, сумев отыграть потери, понесенные в начале этой недели из-за распродажи акций стартапов.

Среди "голубых фишек" акции China Molybdenum Co Ltd, ведущего производителя молибдена в Китае, подорожали на 16,8 процента за неделю. С начала июля стоимость этих бумаг выросла более чем на 45 процентов.

В отличие от индекса "голубых фишек" индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, потерял на этой неделе 3,2 процента, торгуясь вблизи 30-месячных минимумов после падения на 5,1 процента в понедельник. Участники рынка остерегаются покупать переоцененные акции мелких компаний.

Индекс ChiNext находится примерно на 60 процентов ниже рекордного максимума, достигнутого в июне 2015 года.

На этой неделе акции сырьевого сектора значительно опередили широкий рынок - индекс, отслеживающий стоимость этих бумаг, подскочил на 5 процентов на фоне прогнозируемого компаниями резкого роста полугодовой прибыли.

Фондовый рынок Гонконга в пятницу прервал девятидневную полосу роста. Инвесторы взяли паузу после того, как ключевой индекс установил новый двухлетний максимум в ходе предыдущих торгов.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,1 процента до 26.706,09 пункта, прервав самую длинную череду повышений с апреля 2015 года. Однако за эту неделю он вырос на 1,3 процента, завершив вторую неделю подряд в плюсе.

Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,6 процента, закрывшись на отметке 10.787,13 пункта.