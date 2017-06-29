Китайский фондовый рынок вырос, Гонконг достиг 3-недельного пика

Китайские фондовые индексы завершили торги четверга в плюсе, поддерживаемые ростом акций сырьевых компаний благодаря повышению цен на сырье на фоне ослабления доллара.

Улучшению настроений на рынке способствовало, среди прочего, ослабление опасений относительно кризиса ликвидности в банковской системе в конце квартала, а также укрепление юаня, которое помогло смягчить обеспокоенность по поводу оттока капитала.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 0,6 процента до 3.668,83 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 0,5 процента и закрылся на отметке 3.188,06 пункта.

Сырьевой сектор укрепился на 0,9 процента, поскольку мировые цены на сырье выросли на фоне ослабления доллара США.

"Ослабление доллара косвенным образом благоприятствовало акциям китайских сырьевых компаний, - отмечает аналитик инвестиционной компании Lianxun Securities Чэнь Юн.

"Кроме того, укрепление юаня ослабило страхи по поводу оттока капитала".

Отражая общую слабость американской валюты, китайский юань в четверг вырос к доллару до максимального уровня за последние семь с половиной месяцев.

Фондовый рынок Гонконга повысился по итогам сегодняшних торгов до максимума за почти три недели благодаря росту акций финансового сектора в надежде на благоприятную политику Пекина в отношении бывшей британской колонии. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл Гонконг для участия в торжествах, посвященных 20-й годовщине возвращения Гонконга под китайскую юрисдикцию.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 1,1 процента до 25.965,42 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 0,2 процента, закрывшись на отметке 10.432,02 пункта.

Акции финансовых компаний резко выросли на фоне ожиданий того, что Китай объявит о дополнительных мерах по обеспечению связей между своими рынками и рынками Гонконга, что благоприятно скажется на инвестиционных банках и брокерских компаниях.

Бумаги сырьевого сектора также подскочили в цене благодаря росту стоимости сырья из-за ослабления доллара.