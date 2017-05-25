Доллар снизился после протокола ФРС, евро возобновил подъем

Доллар занял оборонительную позицию в четверг после того, как протокол ФРС не оправдал надежды рынка, а евро стал расти, возвращаясь к максимуму 6,5 месяцев.

Члены руководства ФРС согласились в том, что стоит воздержаться от подъема процентных ставок до тех пор, пока они не убедятся, что недавний экономический спад был временным, говорится в протоколе заседания регулятора.

Протокол свидетельствует о возросшей настороженности ФРС в вопросе подъема ставок и негативно отразился на американской валюте, и так находящейся под давлением опасений, связанных с политикой президента США Дональда Трампа.

Индекс доллара к корзине основных валют снизился на 0,3 процента до 96,957 пункта к 8.36.

Американская валюта оказалась под давлением из-за снижения доходности гособлигаций после сигнала ФРС о постепенном повышении ставок.

По отношению к иене доллар оказался малоподвижен, отойдя от недельного максимума на уровне 112,130, отмеченного накануне. К 8.36 МСК доллар составил 111,62 иены.

Евро, который ночью опустился до $1,1168, вырос на 0,2 процента до $1,1240.

Канадский доллар приблизился к месячному максимуму против доллара США после того, как Банк Канады дал более оптимистичную оценку экономики, чем ожидали инвесторы.

Канадский доллар составил C$1,3405 за доллар СШАпройдя отметку C$1,3402, максимальное значение с 19 апреля.

Рост цен на нефть, которые отошли от многомесячных минимумов благодаря ожиданиям продления пакта ОПЕК, также поддержал канадскую валюту.

Другие зависимые от нефти валюты также выросли.

Норвежская крона торговалась у 9,349 кроны за евро, прибавив за неделю 0,3 процента. Австралийский доллар вырос на 0,1 процента до $0,7510.