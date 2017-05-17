Доллар под давлением политической нестабильности в США, хороших данных еврозоны

Доллар снизился в среду, оказавшись под давлением хороших экономических данных еврозоны, падения доходности гособлигаций США из-за усиления нестабильности в Вашингтоне и разочаровывающей американской статистики, ослабившей ожидания относительно повышения ставки Федрезерва в июне.

Индекс доллара, который 3 января достиг 14-летнего пика в 103,82 благодаря надеждам на налоговую реформу и меры стимулирования администрации президента США Дональда Трампа, отдал все набранное ранее преимущество и удерживался вблизи минимумов с 9 ноября.

К 8.28 среды индекс потерял 0,1 процента до 98,032.

Давление на доллар усилилось после новостей о том, что Трамп просил впоследствии уволенного им директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование связей бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Об этом сообщил источник, который видел служебную записку Коми.

Документ вызвал вопросы о том, пытался ли Трамп вмешаться в федеральное расследование, в то время как инвесторы начинали сомневаться, сможет ли администрация провести через Конгресс обещанные президентом реформы.

К безопасной японской иене доллар сбавил 0,6 процента до 112,47.

Доходность американских госбондов снизилась после данных о том, что число строящихся домов в США неожиданно сократилось в апреле, усилив беспокойство относительно прогноза монетарной политики. В то же время другие данные показали, что промпроизводство в США в апреле зафиксировало рекордный более чем за три года рост.

Евро прибавил 0,2 процента к доллару, поднявшись до $1,1104, но снизился на 0,4 процента к иене до 124,85, так как инвесторы фиксировали прибыль после подъема единой европейской валюты до пика 13 месяцев на уровне 125,815 иены на предыдущей сессии.

Данные, обнародованные во вторник, показали, что рост ВВП еврозоны составил 1,7 процента в годовом выражении, совпав с ожиданиями экономистов.