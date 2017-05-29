Доллар стабилен к корзине основных валют

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в понедельник, отойдя от минимумов шести с половиной месяцев, достигнутых на прошлой неделе, и проигнорировав новости о новых ракетных испытаниях Северной Кореи, в то время как инвесторы переключили внимание на ожидаемое повышение ставки Федрезерва в июне.

Индекс доллара к 8.29 прибавил 0,03 процента до 97,474, удерживаясь значительно выше достигнутой на прошлой неделе отметки в 96,797 - минимума с 9 ноября.

Опубликованные в пятницу данные указали на умеренное расширение американской экономики, что может позволить ФРС продолжить повышать ставки и начать сокращать баланс объемом $4,5 триллиона.

Рост ВВП США в первом квартале составил 1,2 процента, свидетельствуют пересмотренные данные, по сравнению с первой оценкой на уровне 0,7 процента.

Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на то, что инвесторы видят почти 90-процентную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 1,00-1,25 процента на заседании ФРС 13-14 июня, свидетельствуют данные программы CME Group FedWatch.

К иене доллар также торговался без резких колебаний, удерживаясь на уровне 111,29, несмотря на осторожность инвесторов, которая обычно оказывает поддержку безопасной японской нацвалюте.

КНДР в понедельник запустила баллистическую ракету малой дальности, которая упала в море вблизи восточного побережья страны, сообщили южнокорейские военные.

"Рынки уже привыкли к новостям о ракетных испытаниях Северной Кореи, поэтому пара доллар/иена вряд ли продемонстрирует резкие колебания, если только ситуация не обострится еще сильнее", - сказал Кумито Исикава из Sony Financial Holdings в Токио.

Рынки США и Великобритании в понедельник закрыты по случаю Дня поминовения.

Евро сбавил 0,1 процента до $1,1167 после подъема до максимума шести с половиной месяцев в $1,1268 на прошлой неделе.

Фунт стерлингов прибавил 0,2 процента до $1,2823 после достижения минимума трех недель в $1,2775 в пятницу, когда опрос указал на сокращение отрыва правящей Консервативной партии от оппозиции в преддверии парламентских выборов 8 июня.

Четыре опроса, опубликованные в субботу, показали, что отрыв Мэй сократился на 2-6 процентных пунктов, говоря о том, что борьба может оказаться гораздо более ожесточенной, чем предполагалось, когда премьер-министр объявила о досрочных выборах.