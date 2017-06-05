Доллар США перешел к росту, фунт снизился

Доллар вырос в понедельник, оставаясь при этом близко к минимуму семи месяцев из-за разочаровывающих данных занятости в США, после которых инвесторы снизили прогноз подъёма ставок ФРС.

Индекс доллара к 8.40 вырос на 0,1 процента до 96,810 пункта, не уходя далеко от 96,654 пункта, минимального значения с 9 ноября.

Позиции британского фунта пошатнулись из-за третьей за два с половиной месяца атаки в Великобритании, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек.

Нападение произошло лишь за пять дней до национальных парламентских выборов, и опросы показали, что партия британского премьер-министра Терезы Мэй сократила отрыв от оппозиции.

Занятость вне сельскохозяйственного сектора в США выросла на 138.000 в мае, согласно вышедшим в пятницу данным министерства труда - данные позволяют предположить, что рынок теряет динамику, несмотря на рекордно низкий уровень безработицы за последние 16 лет. Опрошенные Рейтер экономисты ожидали, что число рабочих мест увеличится на 185.000.

Доллар укрепился на 0,2 процента к иене до 110,64 иены, отметив двухнедельный минимум 110,25 иены ранее в ходе сессии, а евро снизился на 0,2 процента $1,1261, снизившись с семимесячного пика.

Снижение доходности американских госбондов также повлияло на доллар США - доходность эталонных 10-летних облигаций составила 2,169 процента на торгах в Азии.

Британский фунт потерял 0,2 процента до $1,2864.