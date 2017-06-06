Доллар достиг минимума 6 недель к иене в ожидании выборов в Британии и заседания ЕЦБ

Доллар опустился до минимума шести недель к иене во вторник на фоне усиления осторожности в преддверии парламентских выборов в Великобритании, заседания Европейского центробанка и показаний бывшего директора ФБР Джеймса Коми в Сенате США в четверг.

Доллар к 8.27 снизился на 0,6 процента до 109,770 иены - минимума с 25 апреля.

"Трудно выделить один фактор, но выборы в Соединенном Королевстве и выступление Коми состоятся в один и тот же день, что заставляет рынок нервничать", - сказал Барт Вакабаяси из State Street Bank в Токио.

Коми, экс-глава ФБР, уволенный президентом США Дональдом Трампом в мае, ответит на вопросы сенатского Комитета по разведке о том, пытался ли республиканец убедить его отказаться от расследования связей своего предвыборного штаба с Россией.

Свежий опрос, проведенный исследовательской фирмой Survation для телеканала ITV в преддверии выборов в Британии, показал, что отрыв премьер-министра Терезы Мэй от лейбористов составляет лишь 1 процентный пункт.

Фунт стерлингов немного подрос до $1,2929 после подъема до 10-дневного пика в $1,2940 ночью.

Евро восстановил потери, прибавив 0,2 процента до $1,1273 и вновь приблизившись к семимесячному пику в $1,1285, достигнутому в пятницу.

Рост единой европейской валюты замедлился, поскольку рынок находится в режиме ожидания в преддверии заседания ЕЦБ, по итогам которого регулятор, вероятно, еще немного приблизится к сворачиванию масштабных монетарных стимулов.

Индекс доллара опустился до 96,596 - минимума с 9 ноября.

Австралийский доллар прибавил 0,1 процента до $0,7494 после того, как центробанк страны оставил ставки без изменений на уровне 1,5 процента.