Доллар колеблется вблизи шестимесячного минимума к корзине основных валют на фоне очевидно обостряющегося политического кризиса в США, который помешает президенту страны Дональду Трампу выполнить планы экономического стимулирования.
Министерство юстиции США поручило бывшему руководителю ФБР расследовать возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа и России.
Назначение специального советника последовало за увольнением с поста главы ФБР Джеймса Коми, который занимался "российским следом" в американских выборах.
Индекс доллара рухнул до минимума с начала ноября, потеряв в целом 2,2 процента за предыдущие четыре сессии.
К 8.37 индекс составил 97,61, перечеркнув весь послевыборный рост.
ФРС США подняла ставки в марте, и члены руководстав регулятора допустили ещё два или три этапа повышения в текущем году.
Тем не менее политические трудности в США и более слабые, чем ожидалось, данные экономики на прошлой неделе - розничные продажи, потребительская инфляция и начало строительства новых домов - заставляют игроков усомниться в такой перспективе.
К иене доллар упал на 2,09 процента, отметив самое значительное снижение с 29 июля прошлого года.
Доллар снизился до трёхнедельного минимума на уровне 110,53 иены, затем немного отыграл снижение и остановился на уровне 111,09 иены.
Евро обновил максимум шести месяцев на уровне $1,1174 и к 8.37 составил $1,1141.
Швейцарский франк добрался до пика шести месяцев на уровне 0,9774 к доллару, а затем немного сдал позиции до 0,9789.
По отношению к евро швейцарская валюта укрепилась до 1,09270 франка по сравнению с восьмимесячным минимумом, отмеченном на прошлой неделе на уровне 1,0987.