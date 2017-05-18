Доллар колеблется вблизи шестимесячного минимума к корзине основных валют на фоне очевидно обостряющегося политического кризиса в США, который помешает президенту страны Дональду Трампу выполнить планы экономического стимулирования.

Министерство юстиции США поручило бывшему руководителю ФБР расследовать возможные связи предвыборного штаба Дональда Трампа и России.

Назначение специального советника последовало за увольнением с поста главы ФБР Джеймса Коми, который занимался "российским следом" в американских выборах.

Индекс доллара рухнул до минимума с начала ноября, потеряв в целом 2,2 процента за предыдущие четыре сессии.

К 8.37 индекс составил 97,61, перечеркнув весь послевыборный рост.

ФРС США подняла ставки в марте, и члены руководстав регулятора допустили ещё два или три этапа повышения в текущем году.

Тем не менее политические трудности в США и более слабые, чем ожидалось, данные экономики на прошлой неделе - розничные продажи, потребительская инфляция и начало строительства новых домов - заставляют игроков усомниться в такой перспективе.

К иене доллар упал на 2,09 процента, отметив самое значительное снижение с 29 июля прошлого года.

Доллар снизился до трёхнедельного минимума на уровне 110,53 иены, затем немного отыграл снижение и остановился на уровне 111,09 иены.

Евро обновил максимум шести месяцев на уровне $1,1174 и к 8.37 составил $1,1141.

Швейцарский франк добрался до пика шести месяцев на уровне 0,9774 к доллару, а затем немного сдал позиции до 0,9789.

По отношению к евро швейцарская валюта укрепилась до 1,09270 франка по сравнению с восьмимесячным минимумом, отмеченном на прошлой неделе на уровне 1,0987.