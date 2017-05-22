Доллар в плюсе, удерживается вблизи минимумов из-за политической нестабильности в США

Доллар немного вырос в понедельник, но удерживается вблизи шестимесячных минимумов к корзине основных валют, в то время как инвесторы оценивали воздействие новой волны политической напряженности в США и укрепления евро.

Индекс доллара к 8.32 прибавил 0,1 процента до 97,268. Однако американская валюта продолжает удерживаться вблизи достигнутой на предыдущей сессии отметки 97,080 - минимума с 9 ноября.

Давление на доллар оказывает беспокойство, связанное с недавним увольнением президентом США Дональдом Трампом директора ФБР Джеймса Коми, который контролировал расследование возможных связей избирательного штаба республиканца и России. Одним из фигурантов расследования является действующий чиновник Белого дома, сообщила в пятницу газета Washington Post со ссылкой на осведомленных источников.

В пятницу будет опубликована вторая оценка ВВП США в первом квартале. Показатель, как ожидается, будет пересмотрен в сторону повышения с предварительной оценки в 0,7 процента.

Глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард в пятницу сказал, что планируемые центробанком США темпы повышения ставок, возможно, чрезмерно быстрые для демонстрирующей признаки слабости экономики.

На этой неделе ожидаются выступления нескольких чиновников ФРС. В среду регулятор обнародует протокол майского заседания, которое состоялось до последних громких политических событий в Америке.

Евро на азиатских торгах понедельника сбавил 0,1 процента до $1,1188 после подъема до шестимесячного пика в $1,1212 в пятницу.

К иене евро прибавил 0,1 процента до 124,75.

Восстановление экономики еврозоны в последнее время заставило рынок ждать менее миролюбивой риторики Европейского центробанка на заседании в июне.

Азиатские инвесторы продолжают следить за ситуацией на Корейском полуострове после нового ракетного испытания КНДР в воскресенье, второго за неделю. Южная Корея сообщила, что новый запуск разрушил надежды на стремление нового либерального правительства страны к миру между соседями.

Доллар прибавил 0,2 процента к безопасной иене до 111,49, так как события в Северной Корее не привели к значительному укреплению японской нацвалюты.