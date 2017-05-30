Доллар вырос к фунту, евро из-за политической неопределенности

Доллар укрепился к корзине основных валют во вторник, поскольку евро и британский фунт оказались под давлением политической неопределенности в Соединенном Королевстве и еврозоне; тем не менее, американская валюта потеряла позиции по отношению к традиционно надежной иене.

Индекс доллара к 8.40 вырос на 0,24 процента до 97,673 пункта, еще больше отходя от минимума 6,5 месяцев на уровне 96,797 пункта, установленного на прошлой неделе.

Рынки США и Великобритании были закрыты из-за праздника в понедельник, поэтому у инвесторов было немного ориентиров.

Отрыв британского премьер-министра Терезы Мэй от оппозиционной Лейбористской партии сократился до 6 процентных пунктов, согласно опубликованному во вторник опросу, свидетельствующему об сокращающемся преимуществе правящей Консервативной партии перед голосованием 8 июня.

Фунт снизился на 0,2 процента до $1,2816, возвращаясь к трехнедельному минимуму на уровне $1,2775, отмеченному в пятницу. Евро снизился на 0,3 процента до 1,1128.

Евро занял оборонительную позицию из-за вновь возникших опасений относительно финансовой ситуации в Греции после того, как министр финансов страны сказал в понедельник, что кредиторам нужно договориться о новых мерах помощи на следующей встрече министров финансов еврозоны, чтобы страна могла вернуться на долговые рынки.

Большинство рынков учитывают в прогнозах вероятность повышения ставки ФРС США на четверть процентного пункта, до 1,00-1,25 процента на совещании 13-14 июня.

Доллар снизился на 0,33 процента по отношению к японской валюте до 110,91 иены, однако по-прежнему торгуется в узком диапазоне между максимумом прошлой недели на уровне 112,13 иены и минимумом 18 мая на уровне 110,24 иены.

Евро опустился на 0,64 процента до 123,40 иены.