Доллар снижается из-за разочаровывающих данных, ракетного испытания в КНДР

Доллар начал неделю в обороне после выхода экономических данных США, которые не оправдали прогнозы, а также из-за очередного ракетного испытания КНДР на минувших выходных.

Индекс доллара к 8.25 снизился на 0,1 процента к корзине основных валют, добравшись до значения 99,152 пункта.

Доллар США немного вырос к японской иене - на 0,03 процента до 113,37 иены.

В понедельник Северная Корея сообщила об успешном запуске ракеты средней и большой дальности под руководством лидера Ким Чен Ына, чтобы проверить способность оружия нести "тяжёлую ядерную боеголовку", сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Вышедшие в пятницу экономические данные показали скромное увеличение розничных продаж в США в апреле - всего на 0,4 процента к марту, а разочаровывающий доклад о динамике потребительских цен породил опасения относительно сектора розничных продаж и экономики в целом.

"Данные были ниже ожиданий, однако не настолько слабыми, чтобы доллар оставался под давлением слишком долго",- сказал Митсуо Имаизуми, старший валютный стратег DaiwaSecurities.

По словам Имаизуми, сейчас инвесторы ждут июньского совещания ФРС, которая, как ожидается, поднимет ставки, а в целом за год прогнозируется ещё два повышения.

Евро вырос на 0,03 процента до $1,0931.

Австралийский доллар вырос на 0,12 процента до $0,7394, получив поддержку благодаря росту цен на сырьё.