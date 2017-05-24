Доллар отошел от минимумов, юань ослаб из-за понижения рейтинга КНР

Доллар укрепился в ходе торгов среды, отступив от минимумов шести с половиной месяцев к основным конкурентам благодаря росту доходности казначейских облигаций США, в то время как юань ослаб после того, как агентство Moody's понизило суверенный рейтинг Китая из-за беспокойства об увеличении долга страны.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 8.55 торговался вблизи 97,420.

Ему удалось отступить от отметки 96,797, минимума с 9 ноября, установленного в понедельник, когда обеспокоенность политикой США в связи с предполагаемыми связями предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией отразилась на курсе американской валюты.

Поддержку доллару оказало снижение стоимости американского госдолга. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 3 базисных пункта ночью, отступив от минимума одного месяца, установленного на прошлой неделе на фоне бегства инвесторов от риска.

По отношению к японской иене доллар стабилизировался около отметки 111,95 иены, прибавив 0,16 процента к уровню закрытия предыдущего дня.

Евро торгуется без заметных изменений вблизи $1,1175, сойдя с максимума шести с половиной месяцев $1,1268, достигнутого накануне.

Международное рейтинговое агентство Moody's объявило в среду о понижении долгосрочного кредитного рейтинга Китая в национальной и иностранной валюте с Аа3 до A1.

Офшорный юань, торги по которому проводятся за пределами материкового Китая, снизился, но в целом реакция была сдержанной. Юань ослаб до 6,8901 за доллар, потеряв 0,1 процента, но затем вернулся к отметке 6,8837, торгуясь примерно 0,06 процента ниже уровня предыдущего закрытия.

Канадский доллар стабилизировался вблизи C$1,3549 за доллар США, коснувшись ночью отметки C$1,3457, максимума за последний месяц.

Британский фунт стерлингов практически не меняется, находясь около отметки $1,2970.