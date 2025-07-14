Минфин проведет очередную замену белорусских еврооблигаций трех выпусков

Министерство финансов объявило о проведении 21 и 28 августа плановой замены еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2030 и Беларусь-2031 на гособлигации республики.

Согласно информации, 21 августа 2025 года состоится замена еврооблигаций с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/US07737JAЕ38) и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 г. (Беларусь-2031; ISIN XS2120882183/US07737JAD54).

28 августа 2025 года состоится замена еврооблигаций с погашением 28 февраля 2030 г. (Беларусь-2030, ISIN XS1760804184/US07737JAC71).

Осуществить замену могут только те владельцы, которые приобрели еврооблигации до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов.

"Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент. Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП "Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг" (Республика Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент", - уточнил Минфин.