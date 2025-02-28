Минфин заменил на гособлигации четверть эмиссии евробондов Belarus-2030

Министерство финансов в пятницу провело замещение части эмиссии еврооблигаций выпуска Belarus-2030 на внутренние гособлигации на сумму $149 млн.

"28 февраля 2025 года произведена замена еврооблигаций Belarus-2030 (ISIN XS1760804184 / US07737JAC71) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска №336 (ISIN BYM000001941). Объем - $149 млн (почти 25% от общей эмиссии)", - говорится в сообщении Минфина.

Замена проведена для 1057 владельцев, прошедших верификацию. Новые государственные облигации переведены в инфраструктуру НРД.

Ранее в пятницу Минфин сообщил, что выплатил процентный доход по выпуску облигаций Belarus-2030, выплата произведена в белорусских рублях на сумму $18,6 млн в эквиваленте.

12-летние облигации Belarus-2030 на $600 млн были размещены на Ирландской фондовой бирже 28 февраля 2018 года под 6,2% годовых.

24 февраля Минфин выплатил купоны по двум выпускам евробондов - Belarus-2026 и Belarus-2031 на общую сумму $38,6 млн в эквиваленте и заменил часть эмиссии обоих выпусков суммарно на $476 млн (38% от общего объема эмиссии).