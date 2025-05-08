Минфин Беларуси 26 июня проведет новое замещение еврооблигаций

26 июня 2025 г. Минфин проведет очередную замену еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 г. (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на локальные гособлигации с аналогичными параметрами.

Как сообщает ведомство, номинальная стоимость одной облигации - $1000.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствуют ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2027.

«Осуществлять замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели их до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Минфина», - предупреждает ведомство.

Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент.

Ранее Минфин уже провел три замещения еврооблигаций.