Последнее обновление: 27.12.2024 18:13

Более 1,7 тыс. владельцев белорусских еврооблигаций обменяли их на внутренние

27 декабря состоялось первое замещение еврооблигаций Беларуси с погашением 29 июня 2027 года на государственные облигации 331-го выпуска.

Как сообщил Минфин, замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Беларусь).

Гособлигации 331-го выпуска на $240,4 млн. долларов переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций.

В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.



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