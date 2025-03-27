Штат Вайоминг анонсировал выпуск «первого государственного стейблкоина»

Вайоминг планирует выпустить собственный стейблкоин с фиатным обеспечением к июлю. Об этом пишет Bloomberg.

Если проект реализуют, «стабильная монета» станет первой, выпущенной госструктурой в США.

Токен обеспечат казначейскими облигациями, наличными средствами и соглашениями о выкупе активов.

В законодательстве штата закреплено требование поддерживать обеспечение на уровне не менее 102%. Доходы от активов резерва направят на развитие образования и инфраструктуры. Новый токен получил рабочее название WYST.

Глава Вайоминга Марк Гордон отметил, что стейблкоин может принести пользу не только фермерам, но и всему аграрному сектору.

В марте 2024 года штат узаконил деятельность ДАО. Организации могут заключать контракты с третьими сторонами, открывать банковские счета, выступать в суде и платить налоги.