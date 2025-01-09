Последнее обновление: 09.01.2025 18:00

Американские биткоин-накопления превысили зарубежные на 65%

Под контролем частных и правительственных организаций из США находится на 65% больше первой криптовалюты, чем у всех аналогичных зарубежных структур вместе взятых. Об этом сообщил глава аналитического сервиса CryptoQuant Ки Юн Джу.

Исследователи сравнили суммарные биткоин-сбережения криптомайнеров, бирж, ETF, компаний вроде MicroStrategy, правительственных структур и других организаций внутри и за пределами США.

Согласно данным CryptoQuant, американский показатель превысил зарубежный весной 2024 года. К сентябрю разброс между ними увеличился до 25%. По состоянию на декабрь разница превысила 65%.

Одним из ключевых факторов со стороны США выступили биткоин-ETF. В январе 2024 года американские власти одобрили запуск 11 спотовых биржевых фондов. По данным SoSoValue, на момент написания общий чистый приток составляет $106,82 млрд — 5,74% от общей капитализации первой криптовалюты.

Известная масштабными закупками монет MicroStrategy также внесла существенный вклад в суммарный показатель США. По состоянию на 7 января компания держала 447 470 BTC, из которых 258 320 BTC куплены в 2024 году.

Напомним, 30 декабря 2024 года федеральный суд США разрешил Министерству юстиции продать 69 370 BTC, конфискованных у маркетплейса Silk Road.

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