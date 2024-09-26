SEC отложила одобрение опционов на спотовые ETH-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила принятие решения по предложению Nasdaq о листинге опционов на базе спотовых Ethereum-ETF от BlackRock и Bitwise.

Ведомство продлило срок рассмотрения до 10 ноября.

«Комиссия считает целесообразным установить более длительный период для принятия мер по предлагаемому изменению правил, чтобы у нее было достаточно времени на рассмотрение заявки», - говорится в сообщении.

Регулятор пошел на аналогичный шаг в отношении предложения Нью-Йоркской фондовой биржи об открытии торговли опционами на Ethereum-фонды от Bitwise и Grayscale. SEC вернется к этому вопросу до 11 ноября.

При этом 21 сентября комиссия в ускоренном порядке вынесла положительное решение относительно листинга опционов на спотовый биткоин-ETF под управлением BlackRock.

В то же время аналитик Bloomberg Эрик Балчунас отметил, что одобрение SEC является лишь начальным этапом пути продуктов на биржу. Далее потребуется утверждение другими ведомствами вроде OCC и CFTC.

SEC одобрила 11 заявок на запуск спотовых биржевых биткоин-фондов в январе. Торги подобными инструментами на базе Ethereum стартовали в конце июля.