Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

Трамп планирует сделать криптовалюту национальным приоритетом США

Избранный президент США Дональд Трамп планирует издать указ, в котором объявит развитие криптовалюты национальным приоритетом Соединенных Штатов. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Трамп планирует создать консультативный совет по криптовалюте для формирования государственной политики развития этой сферы. Источники агентства сообщают, что на текущем этапе обсуждается включение в указ директивы для всех правительственных учреждений о пересмотре политики в отношении цифровых активов. Кроме того, в перспективе возможна приостановка судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, таких как иск против криптобиржи Binance.

Дополнительно рассматривается возможность формирования национального запаса криптовалюты, пишет агентство.

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