Последнее обновление: 22.07.2024 16:22

Нацбанк Беларуси повысил отдельные значения РВСР на август

Нацбанк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на август 2024 года.

Как сообщается на сайте регулятора, РВСР по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам (за исключением льготных), составит 12,5% годовых (в июле - 11,98%).

По новым кредитам в национальной валюте, предоставленным физическим лицам (за исключением льготных), РВСР составит 17,71% годовых (в июле - 17,22%).

Расчетные величины стандартного риска — показатель уровня процентной ставки по кредитам, превышение которого не приветствуется регулятором и указывает на рисковую политику, проводимую банком.

Ранее по теме


<Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование