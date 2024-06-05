БТА Банк в Беларуси сменил собственника

ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) сообщил о завершении сделки по приобретению 99,93% акций банка компанией ТОО «SNRG Capital Eurasia» (Казахстан) у АО «БТА Банк» (Казахстан).

ТОО «SNRG Capital Eurasia» принадлежит казахстанскому предпринимателю Султану Маренову и входит в группу его компаний SNRG Capital Pte Ltd (Сингапур), которая управляет портфелем прямых инвестиций и работает в области цифрового банкинга, финансовых и информационных технологий, бизнес-консалтинга и управления проектами.

Сам Маренов на протяжении 10 лет с 2005 по 2015 годы занимал пост председателя правления ЗАО «БТА Банк».

С 2015 года Султан Маренов через свою компанию SNRG Capital Pte Ltd владел долей и занимал должность главного исполнительного директора (CEO) в инвестиционно-финансовой группе Hayman Capital Pte Ltd со штаб-квартирой в Сингапуре и штатом более 650 человек по всему региону Юго-Восточной Азии, а также являлся председателем Совета директоров в Hayman Microfinance (Мьянма), Hayman Finance Indonesia (Индонезия), Microtech DFS Vietnam (Вьетнам).

С января 2024 года Маренов возглавляет совет директоров ЗАО «БТА Банк».