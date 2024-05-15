ШДМ Беларуси выросла за январь-апрель 2024 года на 1,5%

Объем широкой денежной массы (ШДМ) в Беларуси на 1 мая 2024 года составил 76806,5 млн. руб., увеличившись на 1,50% с начала года, сообщается в статотчете Национального банка.

В апреле прирост замедлился до 0,2% с 1,32% в марте.

Объем наличных денег в обращении (денежный агрегат M0) составил на 1 мая 2024 года 10166,5 млн. руб., увеличившись на 1,33% в апреле. С начала года рост показателя составил 7,30%.

Активная рублевая денежная масса - денежный агрегат M1, который включает наличные деньги и текущие рублевые вклады в банках - составила 23451,3 млн. руб., сократившись на 0,10% за апрель. С начала года агрегат сократился на 4,30%.

Рублевая денежная масса (денежный агрегат М2*), которая кроме агрегата М1 включает срочные рублевые депозиты, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах, в апреле снизилась на 0,19% и на 1 мая составила 42466,1 млн. руб. С начала года рост показателя составил 1,11%.

В том числе, объем срочных рублевых депозитов составил 17147,2 млн. руб., сократившись на 0,08% с начала года (в апреле снижение на 0,65%). Переводные депозиты на 1 мая составили 16747,9 млн. руб., увеличившись на 4,41% с начала года (в апреле рост на 1,78%).

Денежный агрегат М2 - денежная масса в национальном определении (из которого исключены средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах) - на 1 мая 2024 года составил 40571,4 млн. руб., увеличившись на 0,83% с начала года (в апреле снижение на 0,09%). Рублевый эквивалент валютных депозитов в апреле вырос на 0,53%, с начала года – вырос на 2,09% и на 1 мая составил 33895,0 млн. руб.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики, рост ШДМ в 2024 году прогнозируется на уровне 11-15%.