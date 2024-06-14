Население Беларуси в мае увеличило валютные депозиты в банках

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за май 2024 года выросли на $44,0 млн. или 0,42% и на 1 июня составили $10459,8 млн.

В апреле валютные депозиты выросли на $41,3 млн. или 0,40% после роста в марте на $59,7 млн., говорится в отчете Национального банка Беларуси.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $124,6 млн. или 2,71%. Валютные депозиты населения на 1 июня 2024 года составили $4,4701 млрд., на 1 января этот показатель равнялся $4,5947 млрд. В мае физлица увеличили депозиты в банках на сумму $11,8 млн. или 0,26%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $205,5 млн. или 6,92% и на 1 июня 2024 года составили $2,7646 млрд. В мае срочные валютные депозиты населения сократились на $39,7 млн. или 1,42%.

Переводные депозиты физлиц с начала года выросли на $80,9 млн. или 4,98%. На 1 июня 2024 года этот показатель составил $1705,5 млн. В мае переводные депозиты выросли на $51,5 млн. или 3,11%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $130,9 млн. или 5,39% и на 1 июня 2024 года составили $2,5616 млрд. В мае срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $96,7 млн. или 3,92%.