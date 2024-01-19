Власти Беларуси пополнили списки «экстремистских формирований и ресурсов»

КГБ Беларуси 15 января 2024 года объявил «Вольны Беларускi Унiверсiтэт» экстремистским формированием..

"Инициатива осуществляет экстремистскую деятельность через ряд интернет-ресурсов и при финансовой и иной поддержке фонда им. Аденауэра, Польско-американского фонда свободы, Европейского фонда за демократию, посольства Великобритании в Минске, делегации Европейского парламента по вопросам Беларуси", - говорится в решении ведомства.

В список "экстремистских формирований" включен проект "ЛУКАвица".

В свою очередь Мининформ Беларуси включил в список экстремистских материалов Telegram-каналы и чаты «Беларусь 2.0», «БЕЛАРУСКI IНФАРМАЦЫЙНЫ», «Школа вiдэаблогера», «BY in MUC»; страницы в Facebook «РОДНЫ КУТ», «Народный приговор»; страницу в «Вконтакте» «ПОДСЛУШАНО ПИНСК»; TikTok-акаунты «Беларусь якая ёсць», «free_zhlobin».