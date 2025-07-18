Беларусь и Лаос отменяют визы для владельцев национальных паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение подписано во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Лаос.

Как сообщила пресс-служба МИД, этот шаг откроет новые перспективы для развития двусторонних связей в различных сферах: «от делового партнерства и взаимодействия общественных организаций до туризма и гуманитарных инициатив».

Во время встречи Максима Рыженкова с министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом достигнута договоренность о перезапуске деятельности совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству после завершения административной реформы в Лаосе, а также о проведении ее четвертого заседания в ближайшее время.

«Особое внимание было уделено активизации политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, что позволит провести ревизию и актуализацию текущих инициатив. Обсуждались вопросы торгово-экономического взаимодействия, включая реализацию договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и Лаоса в Казани в октябре 2024 года на полях саммит БРИКС. Обе стороны подчеркнули необходимость диверсификации товарооборота, устранения барьеров в банковской сфере и поиска новых финансовых инструментов. Также были рассмотрены пути совместной работы в области обеспечения продовольственной безопасности», – проинформировала пресс-служба.

Дипломаты также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, отметив схожесть подходов к формированию справедливого и многополярного мироустройства. Стороны подтвердили значимость взаимной поддержки на площадке ООН и обсудили механизмы расширения сотрудничества в интеграционных объединениях – ЕАЭС и АСЕАН.