Греция пригрозила заблокировать доступ Турции к оборонному фонду ЕС

Греция предупредила Турцию, что может заблокировать доступ Турции к европейской кредитной программе «Действия по безопасности для Европы» (SAFE), если Анкара не гарантирует, что оружие не будет использовано для нападения на Афины. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу «Скай».

"Греция не позволит Турции участвовать в оборонной схеме (ЕС - прим.), если она продолжит угрожать войной Греции и ставить под сомнение ее суверенитет в Эгейском море", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что все 27 членов ЕС должны будут договориться по этому вопросу, прежде чем Турция сможет получить доступ к средствам SAFE, передает The European Conservative.

Его комментарии прозвучали через несколько часов после того, как Германия заявила, что одобрила поставку истребителей Eurofighter в Турцию.

Мицотакис сказал, что, хотя Греция может, если сочтет это необходимым, заблокировать доступ Турции к средствам SAFE, на самом деле она не может предотвратить сделку по Eurofighter, но может выставить условия.

Турция, которая является членом НАТО, но не ЕС, технически имеет право на доступ к финансированию оборонной промышленности ЕС и программам совместных закупок в рамках инициативы блока «Действия по безопасности для Европы» (SAFE) на сумму €150 млрд.

Программа Security Action for Europe (SAFE) является новым финансовым инструментом ЕС, который поддержит те государства-члены, которые готовы инвестировать в оборонное промышленное производство за счет совместных заказов. Предусматривается, что SAFE будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в европейские оборонные технологии и промышленную базу. Основной целью этой программы является наращивание потенциала европейской оборонной промышленности, устранение существующих «пробелов» и повышение общей оборонной готовности ЕС.