Последнее обновление: 25.07.2025 14:16

В США и Израиле осудили решение Макрона признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинское государство.

Госсекретарь США Марко Рубио также высказался против.

"США решительно отвергают план Макрона признать палестинское государство на Генеральной Ассамблее ООН. Это безрассудное решение лишь служит пропаганде ХАМАС и вредит миру. Это пощечина жертвам 7 октября", – заявил он.

Израильский премьер также напомнил нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. По его словам, палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля.

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона... Такой шаг вознаграждает террор и рискует создать еще одну иранскую марионетку, как это произошло с Газой. Палестинское государство в этих условиях было бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним", – отметил Нетаньяху.

Макрон 10 апреля заявил, что страна может признать палестинское государство на конференции ООН по израильско-палестинскому конфликту, на которой Франция будет сопредседательствовать вместе с Саудовской Аравией в июне.

Между тем глава французского МИД 6 июня заявил, что страна не пойдет на такой шаг в одиночку.

Однако несмотря на это, Макрон 24 июля заявил, что Франция признает Палестину и он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



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