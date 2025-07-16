Шредер таки даст показания по "Северному потоку-2", но выдвинул условия

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер все же намерен дать показания следственной комиссии парламента земли Мекленбург-Передняя Померания по "Северному потоку-2", но выдвигает условия. Об этом говорится в двухстраничном письме адвоката экс-канцлера, которое получило в свое распоряжение Spiegel.

Его адвокат направил письмо по электронной почте председателю комиссии Себастьяну Элерсу в среду. Согласно письму, 81-летний бывший канцлер от СДПГ не намерен лично появляться в парламенте земли в Шверине 17 октября, но согласился бы на видеоинтервью в своем офисе в Ганновере.

Однако его адвокат Ганс-Петер Губер выдвинул условия для проведения запланированного допроса: видеоконференция должна состояться за закрытыми дверями. Он также намерен просить перерыв в судебном заседании, если это будет необходимо.

Согласно письму, состояние здоровья бывшего канцлера по-прежнему остается нестабильным. Шредер "не в состоянии справиться с физической и психологической нагрузкой длительного, и особенно публичного, допроса", – говорится в нем.

Поэтому во время видеодопроса, после возможного перерыва, "они совместно обсудят, с общечеловеческой точки зрения, когда продолжение допроса будет целесообразным".

Герхард Шредер является председателем совета директоров Nord Stream 2 AG с 2016 года и считается одним из важнейших свидетелей в следственной комиссии Шверина.

Среди прочего, расследование касается роли печально известного фонда "Защита климата и окружающей среды Мекленбург-Передняя Померания", который финансировался Россией и должен был обеспечить завершение строительства газопровода, несмотря на санкции США.

Слушание, запланированное на 17 октября, является третьей попыткой допросить 81-летнего бывшего канцлера.

Шредера с начала года дважды вызывали в парламент Мекленбурга-Передней Померании для дачи показаний по "Северному потоку-2", но оба раза он не явился в связи с диагностированным выгоранием.

В комиссии, однако, требуют, чтобы экс-канцлер Германии подтвердил диагноз у государственного врача до конца августа, если откажется дать показания снова.

Сомнения в "выгорании" Шредера возникли, в частности, из-за его активной светской жизни: в конце мая он появился в парламенте Нижней Саксонии и следил за выборами нового премьера земли.