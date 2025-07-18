Молдова примет участие в учениях НАТО

Военнослужащие Национальной армии Молдовы отправятся в Грузию для участия в учениях Agile Spirit-25 под эгидой Североатлантического Альянса. Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

В Минобороны отметли, что целью учений Agile Spirit-25 является повышение боеспособности и оперативной совместимости армий стран-партнеров, что особенно важно в международных миротворческих операциях.

В учениях, которые продлятся с 23 июля по 7 августа, примут участие военнослужащие из Болгарии, Грузии, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Турции и Украины, а также Соединенных Штатов.

Участие в учениях Agile Spirit-25 является частью годового плана внешней деятельности Министерства обороны и Национальной армии Молдовы.

Молдавские военнослужащие проходят обучение по программе Agile Spirit с 2023 года, отметило оборонное ведомство Молдовы.