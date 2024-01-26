Генпрокуратура РБ: Более 150 заявок поступило в комиссию по возвращению

Комиссия по возвращению политэмигрантов за год работы якобы получила более 150 заявок, сообщил во время ее заседания генеральный прокурор Андрей Швед.

«С начала работы Комиссии по электронной почте и на ее Telegram-бот поступило свыше 150 обращений», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Швед также проинформировал о внесении на рассмотрение Лукашенко проекта указа о продлении срока подачи заявлений в комиссию и ее работы.

“Лукашенко поддержано предложение о продлении работы нашей комиссии еще на один год", - заявил генпрокурор. По его мнению, работа комиссии продолжится, поскольку "даже в плане информационного противоборства определенные результаты у нас есть".