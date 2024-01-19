Минюст Беларуси лишил лицензии трех адвокатов

Квалификационная комиссия Министерства юстиции Беларуси провела очередную аттестацию адвокатов Минской городской коллегий адвокатов, в результате которой лицензий лишились несколько адвокатов.

Комиссия вынесла решение о прекращении лицензий адвокатов Светланы Бириловой и Антона Новицкого из-за "недостаточной квалификации адвокатов".

Адвокат Алексей Соколов лишился лицензии из-за "совершения проступка, не совместимого со званием адвоката".

Также в решении комиссии сказано о невозможности исполнения адвокатами Натальей Конодо и Игорем Рыжим своих профессиональных обязанностей "ввиду недостаточной квалификации".

Светлана Бирилова защищала политзаключенного Павла Можейко.