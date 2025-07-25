США прерывают переговоры с ХАМАС о прекращении огня в Газе

Американская делегация решила уехать из Катара, где проходили переговоры с представителями группировки ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, после их ответа на последнее предложение о перемирии. Об этом сообщил офис спецпредставителя президента США Стива Виткоффа.

По словам Виткоффа, последний ответ ХАМАС "четко демонстрирует отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе", поэтому американская делегация возвращается из Дохи домой для консультаций.

"Мы теперь рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников домой и попытаемся создать более стабильные условия для населения Газы", – добавил спецпредставитель президента США.

В рамках переговоров в Катаре ХАМАС дал ответ на последние предложения США о прекращении огня в секторе Газа.

Источники американских СМИ перед этим назвали их "позитивными" и даже выразили надежду, что соглашение о перемирии может быть достигнуто до конца суток.

Напомним, еще в мае Израиль поддержал предложение США об объявлении 60-дневного перемирия в секторе Газа и освобождении захваченных террористами ХАМАС заложников, но с тех пор переговоры не принесли результата.

В последние дни европейские государства все больше критикуют Израиль, который обвиняют в обстреле гражданского населения Газы и блокировании гуманитарной помощи.