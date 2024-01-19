В Минске будут судить главного специалиста Нацбанка за финансирование «экстремизма»

В Минске 29 января начнется рассмотрение уголовного дела в отношении главного специалиста Нацбанка РБ Александра Терещенко, которого обвиняют в финансировании деятельности «экстремистского формирования».

Ему вменяется статья 361−2 (Финансирование деятельности «экстремистского формирования»). Рассматривать дело будет судья Сергей Кацер, следует из расписания суда.

ГосТВ показало «покаянное» видео, на котором Александр Терещенко признался в участии в акциях протеста и репостах в Facebook на тему выборов и COVID.