Власти Беларуси объявили экстремистскими формированиями "INeedHelpBY" и «Радио Рацыя»

КГБ Беларуси решением от 16 января 2024 года объявил Проект "INeedHelpBY" "экстремистским формированием".

По данным ведомства, проектом руководит Филипп Гавришев.

Инициатива INeedHelpBY помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и находится в тяжелой финансовой ситуации.

Также решением от 16 января "экстремистским формированием" признано "Беларускае Радыё Рацыя", причастность к которому имеют поляк Wappa Eugeniusz и белорус Волошин Евгений.

В список "экстремистских формирований" также включены проекты "КОТОС: местное самоуправление" и "Триэлит"

Согласно КГБ, причастность к проекту "КОТОС: местное самоуправление" имеют Ольга Тесакова и Дмитрий Кухлей, а к Telegram-каналу "Триэлит" - Алексеев Павел, Щемелев Кирилл, Андреюк Янина, Чернак Алексей, Балабанович Владимир, Рушкевич Вадим, Слободчиков Юрий, Карцев Александр.