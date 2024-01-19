Последнее обновление: 19.01.2024 13:25

Более 200 тыс. трудоспособных граждан уехали из Беларуси в 2021-22 годах

Свыше 200 тыс. трудоспособных граждан покинули Беларусь страну в 2021-2022 годах, заявил в эфире белорусского госТВ начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

"За 2021-2022 годы покинуло территорию Беларуси более 200 тыс. граждан. Это различные причины: или вид на жительство, или релокация айтишников и членов их семей и так далее. Конечно, много. Потому что это трудоспособное население", - констатировал Бегун.

"Мы знаем каждого. Но, допустим, говорить, что это был выезд по политическим или не политическим мотивам, не всегда корректно", - утверждает он.

Не обошлось без прямолинейной пропаганды: «Государство всегда для них открыто. Мы никогда не ставили препоны для возвращения собственных граждан"…

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