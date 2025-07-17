МИД Литвы направил Беларуси ноту протеста из-за беспилотника «Гербера»

Министерство иностранных дел Литвы вручило временному поверенному в делах Беларуси ноту протеста из-за прилета российского беспилотника «Гербера» на территорию страны.

«МИД Литвы сегодня вызвал белорусского временного попечителя и вручил ему ноту протеста, в которой выражается жесткий протест против 10 июля текущего года. незаконный полет многофункционального беспилотного летательного аппарата Gerbera произведенного в России из Беларуси. Самолет разбился на территории Литвы, примерно в одном километре от государственной границы.», - говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства.

МИД Литвы «строго требует от Беларуси как можно скорее дать разъяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры для того, чтобы такие инциденты не повторялись в будущем».

Как сообщалось, утром 10 июля в Литву из Беларуси залетел российский дрон «Гербера».

"Мы можем подтвердить, что это именно "Гербера". Использование такого беспилотника может быть различным, мы выясняем, с какой целью это было сделано. В настоящее время у нас нет данных о том, что этот объект был намеренно отправлен на нашу территорию", – заявила тогда министр обороны Литвы Довиле Шакалене в эфире радио LRT.