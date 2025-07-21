Германия и США договорились о передаче Украине пяти систем Patriot

Соединенные Штаты Америки и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти систем противовоздушной обороны Patriot, которые должны поступить на поле боя как можно скорее. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в начале 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате "Рамштайн", которое проходит в понедельник, 21 июля под председательством Великобритании и Германии.

"Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия сделает свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot", – сообщил Писториус.

Он заверил, что "в течение следующих нескольких дней", будет координировать с партнерами "в духе взаимного доверия" механизм реализации этих планов.

"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы", – заявил Борис Писториус.