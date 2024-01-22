В Минске начался заочный судебный процесс по делу BYPOL

Минский городской суд в порядке специального производства, то есть без присутствия обвиняемых, которые находятся за границей, рассматривает «дело BYPOL».

Обвинения предъявлены Матвею Курпейчику, Игорю Лобану, Андрею Остаповичу, Владимиру Жигарю, Олегу Талерчику и Александру Азарову.

Их обвиняют по 12 статьям Уголовного Кодекса, в том числе в "измене государству", "организации актов терроризма", содействии экстремистской деятельности", а также "клевете" в отношении Александра Лукашенко. В деле также фигурируют "Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр" и "Мобилизационный план "Перамога" в качестве структурных подразделений BYPOL.