Последнее обновление: 18.07.2025 18:05

В Беларуси приняты допмеры по обеспечению войск транспортом и БПЛА в военное время

Лукашенко 18 июля подписал указ № 282, который предусматривает дополнительные меры по обеспечению Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований транспортными средствами, в том числе беспилотными летательными аппаратами, предоставляемыми госорганами и организациями в период мобилизации и военное время, сообщает его пресс-служба.

Теперь военно-транспортная обязанность распространяется на транспортные средства государственных органов и иных организаций, а также на граждан, которые получили транспортные средства по договору финансовой аренды (лизингу).

Уточняется порядок установления мобилизационных заданий для организаций-поставщиков транспортных средств и их учета при мобилизационном развертывании.

Минобороны наделяется полномочиями по определению перечней запасных частей, инструмента и инвентаря, необходимых для обеспечения работы поставляемых транспортных средств.

Порядок контроля за исполнением военно-транспортной обязанности определяется Советом министров.



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