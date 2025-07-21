Последнее обновление: 21.07.2025 18:05

Санкции ЕС против российского дизеля вступят в силу в январе

Евросоюз подтвердил, что часть нового пакета санкций против России, направленного на ограничение потока топлива, произведенного из российской сырой нефти, вступит в силу только в январе 2026 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В юридических текстах, опубликованных в минувшие выходные, ЕС подтвердил, что запрет вступит в силу 21 января следующего года.

Только в пятницу, 18 июля, Евросоюз объявил об утверждении запрета на импорт нефтепродуктов, в частности дизельного топлива, которые производятся в третьих странах с использованием российской сырой нефти.

Отмечается, что этот шаг фактически является запретом одного из главных обходных путей санкций на российские поставки.

Ранее крупные покупатели российской нефти, такие как Индия, могли перерабатывать сырую нефть, купленную по дешевке в России, а затем продавать произведенное топливо в Европу.

«ЕС дал дизельным рынкам некоторую передышку, опубликовав в последнюю минуту шестимесячный переходный период для импорта российских нефтепродуктов, поступающих из третьих стран», - сказала Флоренс Шмит, аналитик Rabobank.

Цены на нефть в понедельник, 21 июля, практически не изменились, поскольку трейдеры оценивают влияние новых европейских санкций на поставки российской нефти. При этом они опасаются, что тарифы могут ослабить спрос на топливо, поскольку производители на Ближнем Востоке увеличивают добычу.

Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против России, который затронул и индийскую компанию Nayara Energy, экспортера нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

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