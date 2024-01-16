В Беларуси в 2023 году по политическим статьям осуждены не менее 1603 человек

Белорусские власти в 2023 году осудили не менее 1603 человек по политическим статьям, такие данные публикуют белорусские медиа со ссылкой на волонтеров.

Из указанного числа 73% составляют мужчины. На Минск приходится 57% дел. Чаще всего в 2023 году белорусов судили по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) — 863 человека; за «оскорбление представителя власти» (ст. 369) – 187 человек; за оскорбление Лукашенко (ст. 368) - 324 человека; за разжигание иной социальной розни (ст. 130) — 162 человека.

В 2023 году суды вынесли 1935 лет лишения свободы для 458 человек; 854 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия») для 389 человек; 106 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») для 51 человека; четыре года ареста для 18 человек; принудительное лечение для пяти человек; один год лишения свободы с отсрочкой для одного человека; 2700 базовых величин штрафа для семи человек.

Суммарно по всем видам наказания было вынесено приговоров на 2996 лет.

По состоянию на 12 января в Беларуси 1415 человек считаются политзаключенными.